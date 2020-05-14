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عمرو عبد الجليل يتخلص من روبوت يوسف الشريف "النهاية"

الخميس 14/مايو/2020 - 01:26 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
انتهى منذ قليل مسلسل "النهاية"، قرر مؤنس أن يعطي مهلة لعزيز ويثق فيه ووجد أن هذا الحل الوحيد لإنقاذ التكتل والبشرية وتواصل مؤنس مع مراد المحروق، وطلب منه أن يحاول إيقاف عمل “الروبوت” وسيحذف جميع ملفاته الإجرامية التي لديه.

وذهب روبوت زين لمراد المحروق وطالبه بإعادة العقول التي قام بسرقتها ولكن مراد أنكر وأنه لا يعلم شئ عنها، وقام الروبوت بقتل مراد المحروق.

وأخذ الروبوت مكانة مراد المحروق وتولى رئاسة رجالته وألقى عليهم تعليمات جديدة، ولكن جاء عزيز وقام بقتل الروبوت كما أتفق مع مؤنس، وتبكي صباح على فقدانها للروبوت، وتنتهي الحلقة.

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.

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