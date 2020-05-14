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مواقيت الصلاة اليوم الحادي والعشرين من رمضان 1441.. موعد صلاة الفجر والمغرب اليوم الخميس 14/5/2020 في مصر

الخميس 14/مايو/2020 - 01:24 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مواقيت الصلاة اليوم الحادي والعشرين من رمضان 1441.. موعد صلاة الفجر والمغرب اليوم الخميس 14/5/2020 في مصر

تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها مواقيت الصلاة اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان 1441 المبارك، شاملة صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفيما يلي مواقيت الصلاة في اليوم الخميس 14/5/2020.

مواقيت الصلاة اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان 2020

المواقيتالفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
القاهرة3:23 ص5:02 ص11:51 ص3:28 م6:41 م8:09 م
الإسكندرية3:24 ص5:05 ص11:56 ص3:36 م6:49 م8:018 م
الإسماعيلية3:17 ص4:57 ص11:47 ص3:25 م6:38 م8:07 م

موعد السحور: 1:03 صباحًا
موعد الإمساك: 3.03 صباحًا

مواقيت الصلاة اليوم الحادي والعشرين من رمضان 1441.. موعد صلاة الفجر والمغرب اليوم الخميس 14/5/2020 في مصر

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