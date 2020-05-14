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مواقيت الصلاة اليوم الحادي والعشرين من رمضان 1441.. موعد صلاة الفجر والمغرب اليوم الخميس 14/5/2020 في مصر
الخميس 14/مايو/2020 - 01:24 ص
مواقيت الصلاة اليوم الحادي والعشرين من رمضان 1441.. موعد صلاة الفجر والمغرب اليوم الخميس 14/5/2020 في مصر
تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها مواقيت الصلاة اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان 1441 المبارك، شاملة صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفيما يلي مواقيت الصلاة في اليوم الخميس 14/5/2020.
مواقيت الصلاة اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان 2020
|المواقيت
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|القاهرة
|3:23 ص
|5:02 ص
|11:51 ص
|3:28 م
|6:41 م
|8:09 م
|الإسكندرية
|3:24 ص
|5:05 ص
|11:56 ص
|3:36 م
|6:49 م
|8:018 م
|الإسماعيلية
|3:17 ص
|4:57 ص
|11:47 ص
|3:25 م
|6:38 م
|8:07 م
موعد السحور: 1:03 صباحًا
موعد الإمساك: 3.03 صباحًا
مواقيت الصلاة اليوم الحادي والعشرين من رمضان 1441.. موعد صلاة الفجر والمغرب اليوم الخميس 14/5/2020 في مصر
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