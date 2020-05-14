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البنك المركزي: تعامل صندوق النقد مع مصر شهد سرعة وتجاوبا (فيديو)
الخميس 14/مايو/2020 - 07:34 ص
داليا الحسين
قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي: إن تعامل صندوق النقد الدولي، مع مصر شهد سرعة وتجاوبا كبيرا للغاية.
وأضاف "أبو النجا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج"على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن "مصر شهدت تجاوب كبير للغاية مع صندوق النقد الدولي، وما حدث شهادة تقدير لإدارة الدولة المصرية لهذه الأزمة والعبور منها لبر الأمان".
وتابع أن "حزمة التمويل السريع من صندوق النقد الدولي تؤكد قدرة مصر على طرق أبواب المؤسسات الدولية، وقيمة التمويل السريع 2.8 مليار دولار بدون أي اشتراطات وليس لها أي تأثير على المواطن".
وأورد أنه في بداية الأمر لم ننتظر الوصول لأزمة، شاهدنا الوضع في العالم يبشر لتطورات غير إيجابية، وبالتالي كنا لا بد أن نتحرك ونؤكد جاهزيتنا بامتلاكنا خطوط دفاع لمواجهة أي صدمات محتملة للأزمة، لذلك وضعنا احتمالات لأي فجوات مقبلة، وأصبح لدينا احتياجات لأي تمويل، وأمنا أنفسنا وتعزيز قدراتنا على استيعاب الصدمات.
واستطرد "مصر استطاعت التفاوض مع صندوق النقد الدولي من منطلق القوة، وبدأنا العمل بشكل ونمط سريع، وكان هناك تنسيق بين السياسة المالية والنقدية في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لذلك الاحتياطي لدينا أكبر من 45 مليار، واستطعنا من خلاله تحقيق معدلات تاريخية لم يتم تحقيقها من قبل".
واختتم بقوله: "كانت لدينا الرؤية بأننا استطعنا العبور من أزمات كثيرة في وقتٍ سابق ونجحنا فيها كفريق عمل، وبالنسبة للبنوك لديها احياطي كبير جدًا، ويتم اللجوء إليها فيفترة صعبة جدًا، والقرض سيساهم في عملية الإنفاق على قطاع الصحة وتقوية شبكة الآمان الاجتماعي".
تطورات كورونا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.
وأضاف أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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