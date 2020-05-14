البنك المركزي: تعامل صندوق النقد مع مصر شهد سرعة وتجاوبا (فيديو)

قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي: إن تعامل صندوق النقد الدولي، مع مصر شهد سرعة وتجاوبا كبيرا للغاية.





وأضاف "أبو النجا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج"على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن "مصر شهدت تجاوب كبير للغاية مع صندوق النقد الدولي، وما حدث شهادة تقدير لإدارة الدولة المصرية لهذه الأزمة والعبور منها لبر الأمان".





وتابع أن "حزمة التمويل السريع من صندوق النقد الدولي تؤكد قدرة مصر على طرق أبواب المؤسسات الدولية، وقيمة التمويل السريع 2.8 مليار دولار بدون أي اشتراطات وليس لها أي تأثير على المواطن".





وأورد أنه في بداية الأمر لم ننتظر الوصول لأزمة، شاهدنا الوضع في العالم يبشر لتطورات غير إيجابية، وبالتالي كنا لا بد أن نتحرك ونؤكد جاهزيتنا بامتلاكنا خطوط دفاع لمواجهة أي صدمات محتملة للأزمة، لذلك وضعنا احتمالات لأي فجوات مقبلة، وأصبح لدينا احتياجات لأي تمويل، وأمنا أنفسنا وتعزيز قدراتنا على استيعاب الصدمات.





واستطرد "مصر استطاعت التفاوض مع صندوق النقد الدولي من منطلق القوة، وبدأنا العمل بشكل ونمط سريع، وكان هناك تنسيق بين السياسة المالية والنقدية في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لذلك الاحتياطي لدينا أكبر من 45 مليار، واستطعنا من خلاله تحقيق معدلات تاريخية لم يتم تحقيقها من قبل".





واختتم بقوله: "كانت لدينا الرؤية بأننا استطعنا العبور من أزمات كثيرة في وقتٍ سابق ونجحنا فيها كفريق عمل، وبالنسبة للبنوك لديها احياطي كبير جدًا، ويتم اللجوء إليها فيفترة صعبة جدًا، والقرض سيساهم في عملية الإنفاق على قطاع الصحة وتقوية شبكة الآمان الاجتماعي".



