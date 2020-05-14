وزير الزراعة يزف خبرًا سارًا بشأن السلع الاستراتيجية

قال الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق الاكتفاء الذاتي أو على الأقل تقليل الفجوة في المحاصيل الإستراتيجية، مشيرًا إلى أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من البطاطس والأزر، والبرتقال.

وتابع "القصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شرف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، ألمذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن مصر أصبحت الدولة الأولى في تصدير البرتقال، وتصدر كمية كبيرة من البطاطس، مشيرًا إلى أنه رغم أزمة كورونا إلا أن الصادرات الزراعية المصرية ما زال عليها طلب بسبب جودتها العالية.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن استيراد القمح مرتبط بإحداث توازن في الخريطة الزراعية، لافتًا إلى أن مصر تنتج 9 مليون طن من القمح، وتستورد نفس الكمية، وتعمل على تقليل هذه الكمية من خلال زيادة الرقعة الزراعية.

وفي سياق آخر، وافق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على قيام الحجر الزراعي باعتماد مشاركة المعمل المركزي للمبيدات في تحليل الصادرات الزراعية.

جاء ذلك بعد تجهيز المعمل بأحدث الأجهزة والمعامل المتخصصة في تحليل متبقيات المبيدات والملوثات في الأغذية وأيضا حصوله على الاعتمادات الدولية.

وأكد القصير، أن دخول معمل المركزي للمبيدات منظومة فحص وتحليل الأغذية بجانب معمل تحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية يسهم في سرعة إنهاء إجراءات التصدير وتلبية الطلبات المتزايدة على الصادرات الزراعية المصرية ويحافظ على صحة المصريين ويزيد الثقة في صادراتنا الزراعية والتي يزداد الطلب عليها من كل دول العالم رغم أزمة فيروس كورونا مما يؤكد جودتها

واكد وزير الزراعة، أن الحجر الزراعي المصري يتابع المحاصيل الزراعية وهي مازالت في الحقول ويقوم بإجراء التحاليل اللازمة لها خلال مراحل الزراعة المختلفة وقبل الحصاد لضمان جودتها وسلامتها.