كامل الوزير يرد على صورة "الكوبري في البلكونة" (فيديو)

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن محور ترعة الزمر -الذي تم تداول صوره على مواقع التواصل الاجتماعي على أنه يتداخل مع بلكونات عقارات مجاورة- يربط بين جنوب محافظة جنوب الجيزة وشمالها، وبالتالي يتم إنشائه لتخفيف الزحام بشكل كبير في عدة مناطق بالمحافظة.





وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى: "محور ترعة الزمر، ويربط بين جنوب الجيزة وشمالها، وهذا المحور لابد منه لتخفيف الزحام، وهو 8 كيلومترات".





وتابع وزير النقل: "المحور ليس له أي طريقة لإنشائه غير التي أنشئ بها، وسيكون به 4 حارات لكل اتجاه، ويقرب من بيتين أو أكثر، بعيدًا عن إن كانت هذه المنازل مخالفة من عدمها، وإن كانت مخالفة سيتم إزالتها وتعويض قاطنيها، وإن كانت رغبتهم في الاستمرار بها فأهلًا وسهلًا برغبتهم، ولكن في النهاية اللجنة الهندسية هي صاحبة القرار في ذلك وسيصدر قرارها قريبًا".





وواصل: "نمتلك هيئة هندسية على أعلى مستوى، وكان لابد من إنشاء المحور بهذه الطريقة، ولابد أن نتعاون أيضًا ونأخذ بكلام المتخصصين بعين الاعتبار، وأيضًا راحة ساكني المنطقة، ولكن في النهاية هو مشروع قومي لابد أن نستجيب له لمصلحة البلد، والمواطنين بعد رؤيتهم للتطور الذي ستشهده مثلث بشتيل وأرض المطار، سيتأكدوا أننا كنا على حق".





وفي سياق آخر، كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل تفقده لمحطة الشهداء اليوم، موضحا: " رأيت صور لازدحام المترو في إحدى المحطات وعرفت أن السبب الزحام في المنطقة ما بين محطتي سعد زغلول والسيدة زينب التي تشهد خروج الموظفين في وقت واحد"، مشيرا إلى أنه توقع حدوث زحام اليوم بمحطة الشهداء كونها تبادلية أساسية".





وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى: "انطلقت فورا بشكل مفاجئ إلى محطة الشهداء، ووجدت أعداد كبيرة جدا، والموظفون حاولوا تنظيم الصفوف أمام شبابيك التذاكر بقدر الإمكان، وشعرت بوعي المصريين وتنفيذهم للأمور التنظيمية" مشيرا إلى أن عدد ركاب المترو اليوم بلغ 1.2 مليون راكب ونصفهم متركز في الفترة ما بين 2 ظهرا إلى 6:30 مساء ومن المتوقع أن يصل عدد الراكب غدا إلى 1.3مليون راكب.





وتابع "زودنا عدد قطارات المترو اليوم لتقليل الزحام والكثافات، فضلا عن توزيع كمامات على الركاب".





وحول استعدادات السكك الحديدية لعيد الفطر قال "لن يكون هناك مشكلة في حجز التذاكر ومفيش حاجة اسمها سوق سوداء، وسيتم إضافة زيادة عدد القطارات والعاملين".



