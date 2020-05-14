أحمد داود يهنئ زوجته علا رشدي بنجاحها في رمضان

نشر الفنان أحمد داود على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تهنئة خاصة لزوجته علا رشدي بعد نجاح دوريها في رمضان سواء من خلال شخصية ماجي في مسلسل "بـ 100 وش"، أو شخصية "نيفين" في مسلسل "ونحب تاني ليه".





حيث قال داود: "أنا فخور جداً ومبسوط السنة دي وأنا بتفرج عليكي مبروك حبيبتي، الحمدلله ربنا عوضك على قد تعبك وصبرك، من نجاح لنجاح دايمًا إن شاء الله بـ١٠٠وشً، ونحب تاني ليه، ماجي ونيفين".





يذكر أن النجم أحمد داود يشارك في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "لعبة النسيان" الذي ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان.