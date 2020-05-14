أحمد موسى: وزير التعليم نفى اختلاطه بالنائبة المصابة بكورونا (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جميع العاملين بمجلس النواب حصلوا على يومين إجازة لإجراء عمليات التعقيم بعد إصابة النائبة شيرين فراج.





وتابع موسى خلال برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء: "كان فيه كلام إمبارح عن حضور النائبة لجنة حضرها وزير التربية والتعليم، وهو أكد أنه لم يحضر لجنة مع النائبة شيرين فراج".





وأضاف الإعلامي: "سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الإضافية بمجلس النواب يوم الأحد أمس، فضلا عن تطهير جميع القاعات والتنبيه على العاملين المخالطين للنائبة شيرين فراج بالالتزام إجراءات الحجر الصحي الطوعي لمدة 14 يوما"، مشيرا إلى أن القطاع الطبي بمجلس النواب اطمأن على النائبة شيرين فراج.









وفي وقت سابق، تواصل مجلس النواب بالتواصل مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، حضروا إلى مقر المجلس فور إخطارهم، وقاموا بمعاينة أماكن تواجد النائبة خلال الأسبوع الماضي، سواء في القاعة الرئيسية أو قاعات الاجتماعات أو القطاع الطبي.





جاء ذلك بعد التأكد من إصابة النائبة الدكتورة شيرين فراج بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وفي هذا الصدد، راجع قطاع الطب الوقائي الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذها المجلس منذ بداية الأزمة، خاصة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وتنظيم المسافات الآمنة في الجلوس، وتوزيع المطهرات على مستوى جميع القاعات، وإلزام الجميع بارتداء الكمامات، وأفاد مسئولو الطب الوقائي بكفايتها تمامًا لمنع انتشار أي عدوى دون الحاجة إلى مزيد من الإجراءات.





وبناء على توجيهات الدكتور على عبد العال رئيس المجلس باتخاذ إجراءات وقائية إضافية على سبيل الاحتياط، وقامت الأمانة العامة ل مجلس النواب باتخاذ إجراءات إضافية، لمنع انتشار أي عدوى، من خلال تطهير وتعقيم جميع قاعات ومباني ومكاتب مجلس النواب، بالتعاون مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، وقام السيد المستشار محمود فوزي الأمين العام بمنح جميع العاملين إجازة مدفوعة الأجر لمدة يومين لحين الانتهاء من إجراءات تعقيم وتطهير جميع المباني والقاعات، وتم ادار تنبيه على العاملين المخالطين للسيدة النائبة عن قرب على نحو ما سبق بيانه (مخالطة فعلية مستمرة وعن قرب) بالالتزام بإجراءات الحجر المنزلي الذاتي لمدة 14 يوما، وحال ظهور أي أعراض يتم التواصل مع القطاع الطبي لاتخاذ اللازم.



