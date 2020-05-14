Advertisements

"الصحة" تحذر: إصابات كورونا قد تزيد مرة أخرى

الخميس 14/مايو/2020 - 02:29 ص
وزارة الصحة
وزارة الصحة
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور إيهاب عطية، مدير إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، إن أي تباعد بين المواطنين، من شأنه أن يؤتي بنتيجة جيدة في إطار مكافحة فيروس كورونا، خاصة أن أماكن الإصابات بالفيروس الآن غير معلومة.  
 
وتابع "عطية"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن انخفاض عدد إصابات فيروس كورونا الآن قد يكون ناتجًا من حدوث تشيع في الإصابات أو الوصول إلى القمة، ولكن الإصابات قد تزيد مرة أخرى.  
 
وأشار دير إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، إلى أن جميع المستشفيات تقوم بقياس درجة حرارة الأطقم الطبية حتى مع عدم ظهور الأعراض، لافتًا إلى أن 14% من إصابة الأطباء من داخل المستشفيات فقط. 

خروج 160 مصابًا من مستشفيات العزل
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 160 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى أمس الأربعاء.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.

وأضاف، أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة كورونا فيروس كورونا حصيلة كورونا بوابة الفجر الفجر اصابات كورونا اليوم

أخبار تهمك

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ حوالي 19 ساعة

"الصحة" تحذر: إصابات كورونا قد تزيد مرة أخرى

منذ ساعة و 13 دقيقة

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

تحرك عاجل من "الصيادلة" تجاه أعضاء النقابة المتوفين والمصابين بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تحرك برلماني لتطبيق حظر تجوال شامل في هذا الموعد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

منذ حوالي 12 ساعة

بسمة وهبة تكشف عن كارثة تهدد الناس

منذ ساعتين و 41 دقيقة

كامل الوزير: إزالة 50 منزلا لزيادة حارات كوبري المنيب (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

بعد زواجها.. طليق ياسمين عبد العزيز في المستشفى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من وزيرة الصحة حول الشفاء من كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يتجه لحسم أهم صفقة في آخر 10 سنوات

منذ حوالي 7 ساعات

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ يوم

اعترافات مثيرة لقاتلة زوجها في كرداسة.. التحقيقات تكشف التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

كامل الوزير يرد على صورة "الكوبري في البلكونة" (فيديو)

منذ ساعة و 7 دقيقة

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

شاهد.. أحمد موسى عن عدد الإصابات بـ "كورونا": رقم قياسي

الصين تعلن 11 حالة إصابة جديدة بكورونا دون وفيات

"الصحة" تفجر مفاجأة حول سبب إصابة الأطباء بكورونا

عاجل.. تكليفات جديدة من السيسي لصالح الأطباء

للمرة الثانية.. إصابات كورونا تتجاوز الـ 300 حالة في مصر

"الصحة"تكشف موعد انخفاض الإصابة بكورونا في مصر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:32 ص

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

03:48 م

كامل الوزير يرد على صورة "الكوبري في البلكونة" (فيديو)

02:35 ص

اعترافات مثيرة لقاتلة زوجها في كرداسة.. التحقيقات تكشف التفاصيل

12:47 ص

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

01:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟