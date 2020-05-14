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"الصحة" تحذر: إصابات كورونا قد تزيد مرة أخرى
الخميس 14/مايو/2020 - 02:29 ص
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور إيهاب عطية، مدير إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، إن أي تباعد بين المواطنين، من شأنه أن يؤتي بنتيجة جيدة في إطار مكافحة فيروس كورونا، خاصة أن أماكن الإصابات بالفيروس الآن غير معلومة.
وتابع "عطية"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن انخفاض عدد إصابات فيروس كورونا الآن قد يكون ناتجًا من حدوث تشيع في الإصابات أو الوصول إلى القمة، ولكن الإصابات قد تزيد مرة أخرى.
وأشار دير إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، إلى أن جميع المستشفيات تقوم بقياس درجة حرارة الأطقم الطبية حتى مع عدم ظهور الأعراض، لافتًا إلى أن 14% من إصابة الأطباء من داخل المستشفيات فقط.
خروج 160 مصابًا من مستشفيات العزل
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 160 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى أمس الأربعاء.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.
وأضاف، أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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