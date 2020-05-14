"الصحة" تحذر: إصابات كورونا قد تزيد مرة أخرى

قال الدكتور إيهاب عطية، مدير إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، إن أي تباعد بين المواطنين، من شأنه أن يؤتي بنتيجة جيدة في إطار مكافحة فيروس كورونا، خاصة أن أماكن الإصابات بالفيروس الآن غير معلومة.

وتابع "عطية"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن انخفاض عدد إصابات فيروس كورونا الآن قد يكون ناتجًا من حدوث تشيع في الإصابات أو الوصول إلى القمة، ولكن الإصابات قد تزيد مرة أخرى.

وأشار دير إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، إلى أن جميع المستشفيات تقوم بقياس درجة حرارة الأطقم الطبية حتى مع عدم ظهور الأعراض، لافتًا إلى أن 14% من إصابة الأطباء من داخل المستشفيات فقط.



