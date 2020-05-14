Advertisements

عمر الشناوي يطلب من يوسف الشريف حل لغز أحمد مجدي"النهاية"

الخميس 14/مايو/2020 - 01:49 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
بعد رفع حسان السكين على زين يخبره أنه لم يقتل أرسلان، والقاتل الحقيقي زرع له السلاح في منزله حتى يتهم في قتله والذي فعل هذا يريد توقيع العائلات في بعضها.

ويرد زين أنه يعلم أنه لم يقتله ويسرد له أمر رسالة أرسلان، ويرد حسان أن أرسلان ترك لزين لغز وسر لا أحد يستطيع إنقاذ الواحة سواه لكنه لا يعلم ما السر.

ثم يقول زين أن كلمة السر "بيتا جاما"، وينصدم الحسان ويقول أن هذا الكود الخاص بهم بالحروف اليونانية ألف بيتا جاما.

ويطلب حسان من زين أن عليه التفكير وحل اللغز ويخبره بشجار أرسلان مع والده قبل وفاته وكان يريد ترك الواحة.


وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوسف الشريف زين النهاية الريبوت

أخبار تهمك

اعترافات مثيرة لقاتلة زوجها في كرداسة.. التحقيقات تكشف التفاصيل

منذ ساعة و نصف

تحرك عاجل من "الصيادلة" تجاه أعضاء النقابة المتوفين والمصابين بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

شاركوا في إفطار جماعي.. ضبط ٢١ سيارة بكورنيش المنصورة

منذ أقل من ساعة

بعد زواجها.. طليق ياسمين عبد العزيز في المستشفى

منذ حوالي 3 ساعات

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ يوم

كامل الوزير: إزالة 50 منزلا لزيادة حارات كوبري المنيب (فيديو)

منذ نصف ساعة

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يتخذ قرار مفاجئ بشأن مستقبل عبد الله جمعة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

منذ حوالي 10 ساعة

تحرك برلماني لتطبيق حظر تجوال شامل في هذا الموعد

منذ حوالي 4 ساعات

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يتجه لحسم أهم صفقة في آخر 10 سنوات

منذ حوالي 6 ساعات

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

بسمة وهبة تكشف عن كارثة تهدد الناس

منذ ساعة و 17 دقيقة

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بشرى سارة من وزيرة الصحة حول الشفاء من كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

زين يفوز على سميح أرسلان في مسلسل "النهاية"

لهذا السبب.. صباح تبكي بشدة بعد تحقيق مؤنس معها في "النهاية"

أبرز ما جاء في الحلقة الثامنة من مسلسل "النهاية"

يوسف الشريف يكتشف حقيقة السوفت وير الذي يتحدث معه في "النهاية''

أحمد مجدي يكشف ليوسف الشريف أنه يتمنى إنهاء العالم في "النهاية"

يوسف الشريف يستطيع الهروب من قوات أمن الواحة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:32 ص

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

03:48 م

اعترافات مثيرة لقاتلة زوجها في كرداسة.. التحقيقات تكشف التفاصيل

12:47 ص

بسمة وهبة تكشف عن كارثة تهدد الناس

01:01 ص

تحرك عاجل من "الصيادلة" تجاه أعضاء النقابة المتوفين والمصابين بكورونا

09:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟