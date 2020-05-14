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مواطن يخصص "فيلته" في جمصة لاستقبال العالقين بالخارج (فيديو)

الخميس 14/مايو/2020 - 05:46 ص
مواطن يخصص فيلا للحجر الصحي
مواطن يخصص فيلا للحجر الصحي
داليا الحسين
أعلن فاضل الشناوي، مواطن من الدقهلية، تخصيصه "فيلا" في جمصة مكونة من 12 شقة لاستقبال المصريين العالقين بالخارج.

وقال "الشناوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد: "الفيلا تحت أمر السيد محافظ الدقهلية ووزيرة الصحة من اليوم".

وتابع "الفيلا جاهزة وشاملة كافة الأجهزة الكهربائية والاحتياجات الشخصية"، مشيرا إلى أنه خصص خط إنتاج لغرف التعقيم لتوزيعها على المستشفيات والمصالح الحكومية، معقبا: "نحن نرد الجميل، أقل شئ نقدمه للبلد".

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 160 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى أمس الأربعاء.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.

وأضاف، أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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