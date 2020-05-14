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ريال مدريد يزاحم برشلونة على ضم نجم إنتر ميلان في الميركاتو الصيفي

الخميس 14/مايو/2020 - 01:57 ص
إنتر ميلان
إنتر ميلان
علي خلاف


تحدث تقرير صحفي كتالوني، اليوم الأربعاء، عن صراع قوي مرتقب بين برشلونة وريال مدريد بشأن التعاقد مع ميلان سكرينيار، مدافع إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

صراع ضم ميلان سكرينيار

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن ميلان سكرينيار، المدافع السلوفاكي لإنتر، لفت أيضا انتباه مسؤولي البارسا بسبب قدراته المميزة وقوته البدنية.

وأوضحت الصحيفة أن انتقال سكرينيار إلى البلوجرانا "معقد نسبيًا"، في ظل ارتباطه بعقد حتى صيف 2023، بالإضافة لقيمته المادية الكبيرة التي تصل إلى 70 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن إنتر ميلان مهتم بالفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأتمت الصحيفة أن النادي الكتالوني لا يمانع في رحيل أومتيتي، حيث يستعد للاستماع للعروض المقدمة له.

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