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مصطفى الفقي: إثيوبيا تتبع نهج إسرائيل في مفاوضات سد النهضة
الخميس 14/مايو/2020 - 07:11 ص
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي: إن إثيوبيا تتبع نهج إسرائيل في المفاوضات، حيث قامت ببناء السد، والعمل على استكماله في ظل المفاوضات مع مصر، لافتَا إلى ضرورة حسم قضية سد النهضة، لأنها إذا لم تحسم فهذا يعني استنزاف العلاقات بين البلدين خلال السنوات والعقود المقبلة
وتابع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن أي عبث بنهر النيل سيؤدي إلى العبث بشخصية مصر والسودان، وهذ أمر لا يمكن تصوره، مشيرًا إلى أزمة سد النهضة في الاساس كيد سياسي.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة لن تكون مهتمة بأزمة سد النهضة، بنفس القدر الذي حدث الفترة الماضية، خاصة مع اقتراب الانتخابات، وأزمة كورونا.
تطورات كورونا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.
وأضاف أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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