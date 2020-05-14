مصطفى الفقي: إثيوبيا تتبع نهج إسرائيل في مفاوضات سد النهضة

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي: إن إثيوبيا تتبع نهج إسرائيل في المفاوضات، حيث قامت ببناء السد، والعمل على استكماله في ظل المفاوضات مع مصر، لافتَا إلى ضرورة حسم قضية سد النهضة، لأنها إذا لم تحسم فهذا يعني استنزاف العلاقات بين البلدين خلال السنوات والعقود المقبلة





وتابع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن أي عبث بنهر النيل سيؤدي إلى العبث بشخصية مصر والسودان، وهذ أمر لا يمكن تصوره، مشيرًا إلى أزمة سد النهضة في الاساس كيد سياسي.





ولفت إلى أن الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة لن تكون مهتمة بأزمة سد النهضة، بنفس القدر الذي حدث الفترة الماضية، خاصة مع اقتراب الانتخابات، وأزمة كورونا.



