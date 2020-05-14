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مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر
الخميس 14/مايو/2020 - 07:09 ص
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي: إن الموقف في السودان من ملف سد النهضة، أصبح أكثر وضوحًا،ويميل لجانب مصر، خاصة بعد غياب عمر البشير عن السلطة.
وتابع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ب برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن الحكم الجديد في الخرطوم يفكر في مصلحة السودان بشكل برجماتي، وهذا يقتضي عدم تجزأة ملف سد النهضة في ظل غياب مصر.
ولفت إلى بناء سد النهضة لما كان ليحدث، إذا قامت مصر بفضح مخطط إثيوبيا منذ 10 سنوات، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تسعى إلى بناء السد وجعله أمر واقع، ومن الصعب أن تقبل مصر بهذا الأمر
تطورات كورونا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.
وأضاف أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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