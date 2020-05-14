مصطفى الفقي: موقف السودان من سد النهضة أصبح يميل لمصر

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي: إن الموقف في السودان من ملف سد النهضة، أصبح أكثر وضوحًا،ويميل لجانب مصر، خاصة بعد غياب عمر البشير عن السلطة.





وتابع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ب برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن الحكم الجديد في الخرطوم يفكر في مصلحة السودان بشكل برجماتي، وهذا يقتضي عدم تجزأة ملف سد النهضة في ظل غياب مصر.





ولفت إلى بناء سد النهضة لما كان ليحدث، إذا قامت مصر بفضح مخطط إثيوبيا منذ 10 سنوات، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تسعى إلى بناء السد وجعله أمر واقع، ومن الصعب أن تقبل مصر بهذا الأمر



