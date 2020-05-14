Advertisements

طبيب يفقده بصره في مستشفى العزل بسبب الضغط والتوتر

الخميس 14/مايو/2020 - 02:51 ص
طبيب فقد بصره
طبيب فقد بصره
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور محمود سامي، أخصائي أمراض الباطنة بمستشفى العزل في بلطيم الذي فقد بصره، إنه عمل أسبوعا في مستشفى العزل، لكنه شعر بالإرهاق بصورة كبير آخر الاسبوع، بسبب الضغط والتوتر.

وأوضح "سامي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أنه شعر بالصداع وضيق في النفس، وفي البداية شعر بإصابته بالكورونا، وبعد ذلك فقد وعيه.

ولفت أخصائي أمراض الباطنة بمستشفى العزل في بلطيم، إلى أنه لم يتم تحديد إمكانية إجراء عملية جراحية لإعادة بصره مرة أخرى حتى الآن، وهناك إمكانية لعودة بصرة دون عملية جراحية.

خروج 160 مصابًا من مستشفيات العزل
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 160 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى أمس الأربعاء.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.

وأضاف، أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفى العزل كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر أخبار

أخبار تهمك

الأهلي يتجه لحسم أهم صفقة في آخر 10 سنوات

منذ حوالي 7 ساعات

تحرك برلماني لتطبيق حظر تجوال شامل في هذا الموعد

منذ حوالي 5 ساعات

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ يوم

اعترافات مثيرة لقاتلة زوجها في كرداسة.. التحقيقات تكشف التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

بسمة وهبة تكشف عن كارثة تهدد الناس

منذ ساعتين و 44 دقيقة

"الصحة" تحذر: إصابات كورونا قد تزيد مرة أخرى

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة من وزيرة الصحة حول الشفاء من كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ حوالي 19 ساعة

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

كامل الوزير يرد على صورة "الكوبري في البلكونة" (فيديو)

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

منذ حوالي 12 ساعة

بعد زواجها.. طليق ياسمين عبد العزيز في المستشفى

منذ حوالي 5 ساعات

كامل الوزير: إزالة 50 منزلا لزيادة حارات كوبري المنيب (فيديو)

منذ ساعتين

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

تحرك عاجل من "الصيادلة" تجاه أعضاء النقابة المتوفين والمصابين بكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ يوم

موضوعات متعلقة

سلبيه تحاليل 6 ممرضين وفنيين بمستشفى حميات بسيون

نقل طالبة بكلية التمريض لمستشفى العزل في جامعة الفيوم

سلبية مسحات الفريق الطبي بمبنى الباطنة في مستشفى جامعة المنصورة

طبيب عن دواء "ريمديسيفير" لعلاج كورونا: "مش المعجزة اللي مستنينه"

تصريحات صادمة من طبيب مناعة بشأن الكورونا

وزيرة الصحة تكليف بيتر توفيق بإدارة "حميات العباسية"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:32 ص

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

03:48 م

كامل الوزير يرد على صورة "الكوبري في البلكونة" (فيديو)

02:35 ص

اعترافات مثيرة لقاتلة زوجها في كرداسة.. التحقيقات تكشف التفاصيل

12:47 ص

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

01:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟