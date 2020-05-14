طبيب يفقده بصره في مستشفى العزل بسبب الضغط والتوتر

قال الدكتور محمود سامي، أخصائي أمراض الباطنة بمستشفى العزل في بلطيم الذي فقد بصره، إنه عمل أسبوعا في مستشفى العزل، لكنه شعر بالإرهاق بصورة كبير آخر الاسبوع، بسبب الضغط والتوتر.





وأوضح "سامي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أنه شعر بالصداع وضيق في النفس، وفي البداية شعر بإصابته بالكورونا، وبعد ذلك فقد وعيه.





ولفت أخصائي أمراض الباطنة بمستشفى العزل في بلطيم، إلى أنه لم يتم تحديد إمكانية إجراء عملية جراحية لإعادة بصره مرة أخرى حتى الآن، وهناك إمكانية لعودة بصرة دون عملية جراحية.





خروج 160 مصابًا من مستشفيات العزل

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 160 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى أمس الأربعاء.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.





وأضاف، أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.





وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.



