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"جوجل" تضيف إيماءة جديدة للخروج من مقاطع "يوتيوب"

الخميس 14/مايو/2020 - 02:03 ص
يوتيوب - صورة أرشيفية
يوتيوب - صورة أرشيفية
تعمل شركة جوجل باستمرار على تحسين تجربة المستخدم على تطبيقها يوتيوب، ومن المعروف أن واجهة التطبيق تتضمّن عشرات الخيارات والرموز المزدحمة في شاشة صغيرة، ومع ظهور خاصية الإيماءات تحسّنت الأمور بعض الشيء والتي بدورها تعمل على تقليل عملية النقر والتنقلات.

وأتاحت الشركة الآن إيماءة جديدة خاصة بالخروج من مقاطع الفيديو بملء الشاشة، وقبل ذلك، للخروج من وضع ملء الشاشة، عليك أولًا الضغط مرة واحدة على الشاشة لتظهر عناصر التحكم ثم النقر فوق المربع الصغير في الزاوية للخروج من عرض ملء الشاشة، أو الاستعانة بالإيماءة الجانبية من على إصدار أندرويد 10 والتي تُعد دقيقة للغاية.

كما يمكن للمستخدمين الآن التمرير لأسفل ومن أي مكان على الشاشة بفضل الإيماءة الجديدة، حيث سينقلك التطبيق بسرعة إلى صفحة الفيديو، بمعنى أن جلّ الأمر يتطلب لمسة واحدة على الواجهة للخورج من وضع ملء الشاشة.

وتجدر الإشارة إلى أن يوتيوب قدّمت في العام الماضي إيماءة مشابهة لبدء مقاطع الفيديو الموصى بها مباشرة من شاشة التشغيل، متجاهلة الحاجة إلى الخروج من الواجهة أولاً، كما وقامت مؤخرًا بتحسين موقع الويب الخاص بها لشاشات اللمس الأكبر، وفيما يتعلق بهذه الإيماءة الجديدة، فيبدو أنها متاحة على أندرويد فقط.

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