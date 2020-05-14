البنك المركزي: لدينا احتياطي آمن يكفي 7 أشهر (فيديو)

قال رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، إنه لا يتم اللجوء للاحتياطي إلا في حالات الأزمات العنيفة، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الموجود حاليًا لدى مصر يكفي 7 أشهر مقبلة.

وأضاف أبوالنجا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة "صدى البلد": "لدينا احتياطات بشكل آمن، سواء في البنك المركزي أو باقي البنوك الأخرى، ورأينا دول كثيرة انخفضت عملتها بسبب الأزمة الحالية الخاصة بفيروس كورونا، ولكن نحن ننظر للأمام ولسنا نواجه الأزمة فقط، نعمل على عودة مصر لأفضل مما كانت عليه سابقًا بعد رجوع الحياة لطبيعتها، ولدينا مخزون من الاحتياطات يساعد في الاستقرار بالأسواق".

وتابع نائب محافظ البنك المركزي: "هناك موارد وقدرة بشكل شهري، ولا نستخدم الاحتياطي إلا في حالات الأزمات العنيفة، والاحتياطي الذي نمتلكه يكفي 7 أشهر مقبلة، وهذا بدون احتساب التمويل الذي سنحصل عليه الفترة المقبلة، وهذا المعدل مطمئن جدًا وكافِ، لذلك أطمئن المواطنين بأن مصر لديها مخزون آمن ولا داعِ للقلق".

وواصل: "لن يكون هناك أي ضغوط على مستوى الأسعار أو شيء يؤثر على معيشة المواطن بسبب صندوق النقد الدولي، ومرينا في 2016 بإجراءات صعبة وقاسية، وتحمل الشعب هذه الإجراءات الثقيلة، ولكنها كانت مهمة للغاية، حتى نستطيع تأسيس ووضع تطورات لهذه المعدلات، لذلك نحن لسنا في حاجة حاليًا لتكرار هذه الإصلاحات".

واختتم: "الدولة تبحث دائمًا على تحقيق مكاسب وتطور مؤشرات مناخ الأعمال في مصر، لذلك تتجه لتوفير مناخ جاذب للاستثمار بهدف إتاحة فرص العمل في مصر، وليس هناك أي توجه لإصلاحات قد تؤثر على معيشة المواطن لأننا لسنا بحاجة لذلك، ولن نتخذ أي قرار إلا إذا كان يصب في صالح المواطن المصري".



