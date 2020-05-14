بسمة وهبة: "النظام القطري أمام خطر كبير"

شنت الإعلامية بسمة وهبة، هجومًا حادًا على قطر، ونظام حكمها، بسبب جرائمها في حق العمالة الوافدة، ما أدى إلى انتشارهم في الشوارع بشكل مأساوي وغير آدمي في رمضان.

وتناولت "وهبة"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، تقارير بعض الصحف الأجنبية التي ترصد الأوضاع السيئة للعمالة الوافدة في قطر، حيث وصل بهم الحال لتسول الأكل من الجمعيات الخيرية هناك، معلقة: "هذه فضيحة إنسانية".

وتابعت الإعلامية: "في نفس الوقت الذي تشيد فيه الصحف والمنظمات الدولية بالموقف المصري في مواجهة ازمة كورونا، وجهودها الكبيرة لحماية مواطنيها وإعادتهم من الخارج، نجد أن قطر بحكامها مفضوحين في كل مكان.. مفضوحين في كل حتة بسبب انتشار الفيروس وتسريح العمال".

وواصلت: "مفيش حد جه على البلد دي في يوم من الأيام إلا وربنا انتقم منه وفضحه أمام العالم ومفيش حد وتجاوز في حقنا إلا وربنا سبحانه وتعالى جعل كيده في نحره.. الوضع الاقتصادي في قطر شديد الخطورة بسب بأزمة الغاز العالمية، وهناك مخاطر كبيرة على المستوى البعيد، وأمام خطر اقتصادي كبير".

يعيش القصر الأميري بالدوحة، حالة من الهلع دون معرفة العاملين والمسئولين بالسبب الحقيقي لهذه الحالة، لتتردد أسئلة عما يحدث داخل الغرف المغلقة بالقصر وحالة الصمت الرهيب التي تنتاب الموجودين داخله.

وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن مصادر لـ"مباشر قطر" داخل القصر الأميري، أكدت أن تميم بن حمد أمير الإرهاب طريح الفراش منذ أيام، وأن درجة حرارتِه مرتفعة جدا ولم يخرج من غرفتِه لمدة ثلاثة أيام، ويتناوب عليه حاليا عدد كبير من الأطباء.