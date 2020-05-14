نائب محافظ البنك المركزي: إشادات دولية بإجراءات مصر لمواجهة كورونا (فيديو)

أكد رامي ابو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إعادة تشغيل 700 شركة كانت متعثرة بعد مبادرات البنك.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد" أن هناك إشادات دولية بالإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة أزمة فيروس كورونا.





وأضاف أننا نمر بمرحلة مؤقتة تشمل إيجابيات وسلبيات، وتم استغلال الفترة الجارية لتفعيل أدوات الدفع الإلكتروني، ولدينا برنامج شمول مالي طموح لتوصيل الخدمات المالية لكافة المواطنين.





ونوه بأن القطاع الخاص لديه قدرة على التعافي والأزمة لن تطول.





وحول مبادرة تأجيل أقساط القروض الشخصية "الفائدة لن تكون مضاعفة ولن يحدث أي زيادات عمولات»".





تطورات كورونا





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.





وأضاف أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.





وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



