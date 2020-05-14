البنك المركزي: السياحة تأثرت في العالم أجمع "فيديو"

قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي: إن الدولة المصرية، استطاعت تحقيق 12 مليار ونصف المليار من قطاع السياحة، قبل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19-.





وأضاف في مداخلة هاتفية، لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن "الربع الأول من يناير وحتى النصف الثاني من مارس، كانت السياحة مبشرة جدًا حتى أن وصلنا لأزمة فيروس كورونا، واستطعنا أن نصل منها لـ12 مليار ونصف المليار دولار.





ونوه بوجود مبلغ لا بأس بيه يخرج من مصر لتمويل احتياجات الناس من سياحة دينية وغيرها، والمصريين أنفقوا على السياحة على الأقل 3 مليار دولار في السياحة الخارجية، فضلًا عن الذين كانوا يسافرون بالدفع كاش وهذا لم يتم رصده".





وتابع أن "قطاع السياحة تأثر بالفعل، ولكن لدينا موارد أخرى تحقق نجاحًا كبيرًا، وهذا الأمر يحقق تنوع والدولة تجتهد لتنوع بشأن الاقتصاد، خاصة وأن هناك قطاعات أخرى ستظل قوية وتساعد على أن تكون حائط صد، والسياحة المصرية تتلقى دعمًا كبيرًا من الدولة".





وواصل "كان هناك تحرك استباقي وتم ضخ نصف تريليون جنيه للبنوك، حتى يكون لديهم القدرة على عمل سيولة تستطيع أن تكفي السوق والبنوك تعاونت على ذلك، واستطاعت أن توجه تلك السيولة للقطاعات التي لديها جدوى وقدرة على إدارة المشاريع في هذه الفترة ومواجهة الأزمة، وكل الجهود تتضافر لمواجهتها".





واختتم بأن "قطاع السياحة يتأثر في العالم أجمع وليس مصر فقط، خاصة وأن السياحة في العالم خسرت 33 تريليون دولار، ولكن هناك ارتفاع الطلب على المنتجات المصرية، وهذا سينتج عنه تحسن في بعض القطاعات، خاصة وأنه لا يوجد انخفاض في استيراد السلع الغذائية".



تطورات كورونا

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.









