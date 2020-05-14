البنك المركزي: لدينا احتياطي آمن ومطمئن يكفي 7 أشهر مقبلة (فيديو)

تطورات كورونا





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.





وأضاف أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.





وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.





قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي: إنه لا يتم اللجوء للاحتياطي إلا في حالات الأزمات العنيفة، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الموجود حاليًا لدى مصر يكفي 7 أشهر مقبلة.وأضاف "أبو النجا"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة "صدى البلد": "لدينا احتياطات بشكل آمن، سواء في البنك المركزي أو باقي البنوك الأخرى، ورأينا دول كثيرة انخفضت عملتها بسبب الأزمة الحالية، ولكن نحن ننظر للأمام ولسنا نواجه الأزمة فقط، نعمل على عودة مصر لأفضل مما كانت عليه سابقًا بعد رجوع الحياة لطبيعتها، ولدينا مخزون من الاحتياطات يساعد في الاستقرار بالأسواق".وتابع أن "هناك موارد وقدرة بشكل شهري، ولا نستخدم الاحتياطي إلا في حالات الأزمات العنيفة، والاحتياطي الذي نمتلكه يكفي 7 أشهر مقبلة، وهذا بدون احتساب التمويل الذي سنحصل عليه الفترة المقبلة، وهذا المعدل مطمئن جدًا وكافِ، لذلك أطمئن المواطنين بأن مصر لديها مخزون آمن ولا داعِ للقلق".وواصل "لن يكون هناك أي ضغوط على مستوى الأسعار أو شيء يؤثر على معيشة المواطن بسبب صندوق النقد الدولي، ومرينا في 2016 بإجراءات صعبة وقاسية، وتحمل الشعب هذه الإجراءات الثقيلة، ولكنها كانت مهمة للغاية، حتى نستطيع تأسيس ووضع تطورات لهذه المعدلات، لذلك نحن لسنا في حاجة حاليًا لتكرار هذه الإصلاحات".واختتم بأن "الدولة تبحث دائمًا على تحقيق مكاسب وتطور مؤشرات مناخ الأعمال في مصر، لذلك تتجه لتوفير مناخ جاذب للاستثمار بهدف إتاحة فرص العمل في مصر، وليس هناك أي توجه لإصلاحات قد تؤثر على معيشة المواطن لأننا لسنا بحاجة لذلك، ولن نتخذ أي قرار إلا إذا كان يصب في صالح المواطن المصري"