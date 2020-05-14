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دعاء اليوم الحادي والعشرين من رمضان 1441 وفضل تردده وثوابه.. اعرف دعاء يوم 21 رمضان 2020 مكتوب written

الخميس 14/مايو/2020 - 02:35 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
دعاء اليوم الحادي والعشرين من رمضان 1441 وفضل تردده وثوابه.. اعرف دعاء يوم 21 رمضان 2020 مكتوب written

يريد المسلمون في جميع أنحاء العالم التعبد في شهر رمضان الكريم في والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، حيث ويهد شهر رمضان المبارك من الأشهر المباركة والكريمة، واليوم تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية دعاء اليوم الحادي والعشرين من رمضان 1441، وفضله وثواب تردده، بجانب أدعية رمضان المستجابة.

يحرص المسلمون في كل مكان بالعالم على معرفة الادعية المستجابة في شهر رمضان الكريم والتعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، حيث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-في حديث شريف : "للصائم دعوة لا ترد"، ويقول الله سبحانه وتعالى {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [سورة غافر - الآية 60]، وفيما يلي دعاء اليوم الحادي والعشرين من رمضان 1441 هجريًا.

دعاء اليوم الحادي والعشرين من رمضان 1441

دعاء اليوم الحادي والعشرين من رمضان، يعد شهر رمضان المبارك، فرصة ثمينة لجني الحسنات بالدعاء والاستغفار، حيث أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يدعو للدعاء في كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من ثواب كبير.

دعاء اليوم الحادي والعشرين من رمضان 2020

ودعاء اليوم الحادي والشعرين من شهر رمضان المبارك، فهو كالآتي: عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِيهِ إِلَى مَرْضَاتِكَ دَلِيلًا، وَ لَا تَجْعَلْ عَلَيَّ فِيهِ لِلشَّيْطَانِ سَبِيلًا، يَا قَاضِيَ حَوَائِجِ السَّائِلِينَ".

دعاء اليوم الحادي والعشرين من رمضان 2020.. ثوابه وفضله

وعن ثواب وفضل دعاء اليوم الحادي والعشرين من رمضان،فمَنْ دَعَا بِهِ نَوَّرَ اللَّهُ تَعَالَى قَبْرَهُ، وَ بَيَّضَ وَجْهَهُ، وَ مَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ.

أدعية مستجابة في شهر رمضان 1441
 
- اللّهُمَّ افْتَحْ لي فيهِ أبوابَ فَضْلِكَ، وَ أنزِل عَلَيَّ فيهِ بَرَكاتِكَ وَ أسْكِنِّي فيهِ جَنّاتَكَ، يا مَجيبَ دَعوَةِ المُضْطَرِّينَ.

- اللّهُمَّ اغْسِلني فيهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْني فيهِ مِنَ العُيُوبِ،  يامُقيلَ عَثَراتِ المُذنبين.

- اللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ فَضْلَ لَيلَةِ القَدرِ، وَ صَيِّرْ اُمُوري فيهِ مِنَ العُسرِ إلى اليُسرِ يا رَؤوفاً بِعِبادِهِ الصّالحينَ.

- اللّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّي فيهِ مِنَ النَّوافِلِ، وَ أكْرِمني فيهِ بِإحضارِ المَسائِلِ، وَ قَرِّبْ فيهِ وَسيلَتي إليكَ مِنْ بَيْنِ الوَسائِلِ.

- اللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ بالشُّكرِ وَ القَبولِ عَلى ماتَرضاهُ وَ يَرضاهُ الرَّسولُ مُحكَمَةً فُرُوعُهُ بِالأُصُولِ.

دعاء اليوم الحادي والعشرين من رمضان 1441 وفضل تردده وثوابه.. اعرف دعاء يوم 21 رمضان 2020 مكتوب written

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