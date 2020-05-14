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الزمالك يتراجع والأهلي يتقدم خطوة في صفقة باهر المحمدي

الخميس 14/مايو/2020 - 02:36 ص
باهر المحمدي
باهر المحمدي
علي خلاف


تراجع مسئولوا نادي الزمالك عن فكرة التعاقد مع باهر المحمدي مدافع الاسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

صراع ضم باهر المحمدي

وتحدثت تقارير صحفية عن محاولات من جانب إدارة الزمالك مع باهر المحمدي، وتدخل بعض الوسطاء المقربين من اللاعب من أجل إقناعه بخطوة ارتداء القميص الأبيض، ولكن رفض اللاعب العودة للزمالك.

وأوضحت التقارير أن باهر المحمدي استقر باهر على خطوة الانتقال للنادى الأهلى فى انتقالات الصيف، أو البحث عن عرض خارجى فى ظل خلافاته مع الإدارة بسبب ضعف قيمة عقده.

الجدير بالذكر أن مسئولي النادي الأهلي حصلوا على توقيع 
توقيع باهر المحمدى تمهيدًا لحسم الصفقة مع إدارة الدراويش.

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