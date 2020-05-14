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محافظ الشرقية يكشف عن إجراءات احترازية للاحتفال بالعيد
الخميس 14/مايو/2020 - 06:58 ص
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور ممدوح غرب، محافظ الشرقية،: إن جميع السلع متوفرة بكميات كبيرة وبأسعار منافسة جدًا على مدار اليوم، ولا داعٍ للتزاحم، مشيرًا إلى أن التجمع ممنوع في أثناء العيد، وسيتم تطبيق نفس الإجراءات التي حدثت في شم النسيم.
وتابع "غراب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الأربعاء، أن المحافظة وضعت اشتراطات لعمل المصانع في العاشر من رمضان، ومنطقة بلبيس، في ظل أزمة كورونا، منها: عدد الركاب في الحافلات لا تزيد على 60% من عدد المقاعد، وارتداء الكمامة لكل عامل، وفحص العمال في أثناء الدخول والخروج، وتوفير غرفة في مداخل المصانع، لحجز أي عامل ترتفع درجة حرارته، لحين وصول الإسعاف.
ولفت إلى أن هناك تجاوبًا كبيرًا من قبل المصانع على تطبيق هذه الاشتراطات، وإلى أنه يوجد تفتيش على المصانع بصورة مستمرة، للتأكد من تطبيق هذه الاشتراطات.
تطورات كورونا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 160 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2486 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.
وأضاف أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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