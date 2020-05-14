محافظ الشرقية يكشف عن إجراءات احترازية للاحتفال بالعيد

قال الدكتور ممدوح غرب، محافظ الشرقية،: إن جميع السلع متوفرة بكميات كبيرة وبأسعار منافسة جدًا على مدار اليوم، ولا داعٍ للتزاحم، مشيرًا إلى أن التجمع ممنوع في أثناء العيد، وسيتم تطبيق نفس الإجراءات التي حدثت في شم النسيم.





وتابع "غراب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الأربعاء، أن المحافظة وضعت اشتراطات لعمل المصانع في العاشر من رمضان، ومنطقة بلبيس، في ظل أزمة كورونا، منها: عدد الركاب في الحافلات لا تزيد على 60% من عدد المقاعد، وارتداء الكمامة لكل عامل، وفحص العمال في أثناء الدخول والخروج، وتوفير غرفة في مداخل المصانع، لحجز أي عامل ترتفع درجة حرارته، لحين وصول الإسعاف.





ولفت إلى أن هناك تجاوبًا كبيرًا من قبل المصانع على تطبيق هذه الاشتراطات، وإلى أنه يوجد تفتيش على المصانع بصورة مستمرة، للتأكد من تطبيق هذه الاشتراطات.



