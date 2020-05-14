"الإبراشي": هذا هو الحل في أزمة كورونا

قال الإعلامي وائل الإبراشي: إن العالم كافة بدأ عملية التعايش ومصر في القلب من ذلك، من أجل تجاوز الجائحة، وهذا هو الحل التعايش إلى أن نجد حلًا وعلاجًا لهذا الفيروس





وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه في مقابل الشعور بالمسئولية من قبل البعض إلا أن هناك استهانة كثيرة ومتعددة في كافة محافظة مصر من بعض المواطنين.