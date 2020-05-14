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نجوم إنترميلان مطمع لكبار أوربا في الميركاتو الصيفي

الخميس 14/مايو/2020 - 02:43 ص
إنتر ميلان
إنتر ميلان
محمد الصو
يبدو أن لاعبي إنتر ميلان الإيطالي، أصبحوا مطمعًا للأندية الكبرى، من أجل الحصول على خدماتهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت تقارير صحفية، أن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم الفريق، ليس اللاعب الوحيد الذي يحظى باهتمام برشلونة في صفوف النيراتزوري.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية"، أن برشلونة يخطط للتعاقد مع السلوفاكي ميلان سكرينيار مدافع الفريق، بسبب قدراته المميزة وقوته البدنية.

واختتمت: " انتقال سكرينيار إلى البلوجرانا معقد نسبيًا، في ظل ارتباطه بعقد حتى صيف 2023، بالإضافة لقيمته المادية الكبيرة التي تصل إلى 70 مليون يورو، بالإضافة إلى اهتمام ريال مدريد بالحصول على توقيعه".

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