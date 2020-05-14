Advertisements

أحمد وفيق يسلم محمود إمام سلاح عمرو عبد الجليل ويطلب عدم قتله

الخميس 14/مايو/2020 - 02:56 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
بعد قتل عزيز للروبوت يقبض مؤنس على عزيز، لعدم ضمانه ماذا سيفعل عزيز، ويعطي مؤنس الفنان محمود إمام السلاح الذي كان مع عزيز.

ويطلب مؤنس من الفنان محمود إمام أن بعد الانتهاء من شيفته يقوم بإعطاء هذا السلاح للزمسل الذي بعده ويطلب منه أن يحجز عزيز إذا شاهده يحاول الهرب ولا يقتله.

ويقول عزيز لمؤنس أن أي شئ يفعله لا يستطيع منعه من تنفيذ ما يريد، ليخبره مؤنس أنه يعلم وهذا مجرد إجراء مؤقت حتى يجد سعادة ويقبض عليه.


وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوسف الشريف زين النهاية الريبورت

أخبار تهمك

30 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق هائل بمصنع بمدينة العبور (صور وفيديو)

منذ يوم

اعترافات مثيرة لقاتلة زوجها في كرداسة.. التحقيقات تكشف التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

بعد زواجها.. طليق ياسمين عبد العزيز في المستشفى

منذ حوالي 6 ساعات

للقطاعين العام والخاص.. تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر‎ ‎

منذ يوم

بسمة وهبة تكشف عن كارثة تهدد الناس

منذ حوالي 4 ساعات

إنفوجرافيك.. كل ماتريد معرفته عن مشروع التذكرة الموحدة للمواصلات

منذ حوالي 15 ساعة

تحرك عاجل من "الصيادلة" تجاه أعضاء النقابة المتوفين والمصابين بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

كامل الوزير يرد على صورة "الكوبري في البلكونة" (فيديو)

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

"الصحة" تحذر: إصابات كورونا قد تزيد مرة أخرى

منذ ساعتين و 49 دقيقة

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يتجه لحسم أهم صفقة في آخر 10 سنوات

منذ حوالي 9 ساعات

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

منذ حوالي 21 ساعة

تحرك برلماني لتطبيق حظر تجوال شامل في هذا الموعد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من وزيرة الصحة حول الشفاء من كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

لهذا السبب.. صباح تبكي بشدة بعد تحقيق مؤنس معها في "النهاية"

مؤنس يبدأ البحث عن عزيز بعد تحقيقه مع زينة في "النهاية"

مؤنس يكشف حقيقة عزيز في "النهاية"

محمد جمعة يكشف لأحمد وفيق أنه مهم في "النهاية"

أحمد وفيق يستجوب محمد كيلاني بالمعلومات الخاصة عن الواحة في "النهاية"

بعد توليه منصب جديد.. أحمد وفيق يطلب مراقبه عمرو عبد الجليل

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:32 ص

بعد قرار الداخلية بشأن الحظر.. تامر أمين: "طلعوا أذكى من الناس"

عاجل.. أول رد رسمي على فتح الكنائس يوم 18 مايو

03:48 م

الكشف عن بؤرة جديدة لانتشار فيروس كورونا

01:03 م

تحرك عاجل من "الصيادلة" تجاه أعضاء النقابة المتوفين والمصابين بكورونا

09:57 م

جمال شعبان: فاكهة تقي من فيروس كورونا (فيديو)

08:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟