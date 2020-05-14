أحمد وفيق يسلم محمود إمام سلاح عمرو عبد الجليل ويطلب عدم قتله

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بعد قتل عزيز للروبوت يقبض مؤنس على عزيز، لعدم ضمانه ماذا سيفعل عزيز، ويعطي مؤنس الفنان محمود إمام السلاح الذي كان مع عزيز.



ويطلب مؤنس من الفنان محمود إمام أن بعد الانتهاء من شيفته يقوم بإعطاء هذا السلاح للزمسل الذي بعده ويطلب منه أن يحجز عزيز إذا شاهده يحاول الهرب ولا يقتله.



ويقول عزيز لمؤنس أن أي شئ يفعله لا يستطيع منعه من تنفيذ ما يريد، ليخبره مؤنس أنه يعلم وهذا مجرد إجراء مؤقت حتى يجد سعادة ويقبض عليه.





وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.