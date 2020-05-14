شاهد.. تسريب حلقة كامله من مسلسل "البرنس" وانتقام محمد رمضان من اشقائه

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم تسريبه من الحلقة الأخيرة من مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان.



وشهد الفيديو إعتداء "رضوان" محمد رمضان على شقيقه "فتحي" أحمد زاهر بعدما تسبب في دخوله السجن وموت زوجته وابنه، ورمي ابنته في الشارع،بعدما تنازل له عن حقه في الميراث مقابل عدم إيذاء ابنته لكنه لم يلتزم بكلامه معه، مما دفعه لضربه أمام جميع الأشخاص في الحارة.



ودارت أحداث الحلقة العشرين من مسلسل "البرنس" حول خروج "رضوان" و"حمادة"محمد مهران من الحبس، وذهاب حمادة للعمل في معرض السيارات الخاص بـ"فتحي"، زواج "شيماء" دنيا عبد العزيز من "كمال عناني"،تخرج "نورا" ريم سامي من الجامعة، وعملها في إحدى الشركات الخاصة بعم صديقها.





يُشار أن مسلسل"البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل