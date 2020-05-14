سبب رفض فايلر التعاقد مع إسلام عيسى

تحفظ السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على فكرة التعاقد مع إسلام عيسى نحم فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكان فايلر، كلف جهاز الكرة بالبحث عن لاعب أجنبي قوي، من أجل خلافة رمضان صبحي، والمحتمل رحيله نهاية الموسم عقب نهاية إعارته من هيدرسفيلد تاون.





ويرى فايلر، أنه لا يمكن التعاقد مع عيسى، في الوقت الحالي نظرًا لما يمتلكه من عدد من اللاعبين في هذا المركز، ورغبته في ضم لاعب أجنبي.



