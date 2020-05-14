من أجل ساني.. بايرن يغري السيتي بنجم الفريق









يرغب فريق بايرن ميونخ الألماني، في التعاقد مع ليروي ساني نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.





وبحسب موقع " 90min " البريطاني، فإن بايرن ميونخ يرغب في إدراج دافيد ألابا، ضمن صفقة التعاقد مع ساني.





وتابع الموقع، رغم أن عقد ساني سوف ينتهي في صيف 2021، إلا أن مانشستر سيتي لن يتخلى عن خدمات ساني بأقل من 100 مليون يورو.



