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من أجل ساني.. بايرن يغري السيتي بنجم الفريق

الخميس 14/مايو/2020 - 03:41 ص
ساني
ساني
محمد الدمتناوي


يرغب فريق بايرن ميونخ الألماني، في التعاقد مع ليروي ساني نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب موقع " 90min " البريطاني، فإن بايرن ميونخ يرغب في إدراج دافيد ألابا، ضمن صفقة التعاقد مع ساني.

وتابع الموقع، رغم أن عقد ساني سوف ينتهي في صيف 2021، إلا أن مانشستر سيتي لن يتخلى عن خدمات ساني بأقل من 100 مليون يورو.

وأتم الموقع، أن بايرن ميونخ يريد إدراج دافيد ألابا في الصفقة بالإضافة إلى دفع 10 مليون يورو من أجل التوقيع مع ساني.

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