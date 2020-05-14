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نيللي كريم و آسر ياسين يخططان للنصب على المصريين بالخارج

الخميس 14/مايو/2020 - 03:45 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
تبدأ الحلقة الـ20 من مسلسل "بـ100 وش"، باحتفال "سكر" نيللي كريم، بخطوبة شقيقتها "نادية" منه سماحة، وأثناء ذلك يحاول "عمر" آسر ياسين، اقناعها بأنه يحبها ولن يتركها.

ويذهب الجميع إلى مطعم للإحتفال بخطوبة "نادية" وهناك يرى أصدقائه، و"باسم" لؤي عمران، يقرر الذهاب إلى "سكر" عند وجود "عمر" في دورة المياة، ليتحدث معها ويقدم نفسه لها على أنه رجل أعمال وعليهم أن يتعاونا سويًا.

يشاهد "عمر" حديث "باسم" مع "سكر" ويحاول الأول معرفة ما حدث ويقول لها بأنه تزوج حبيبته السابقة.

يوصل "عمر" كلًا من "سكر" وشقيقتها "نادية" بعد الإحتفال وتحاول تقنعه بالنصب على "باسم" بعد علمها بأمواله الكثيرة، وهو ما يرفضه "عمر" لأن الأمر ليس سهلًا.

وتنتهي الحلقة بتجمع العصابة ويسرد "عمر" عليهم فكرة العملية الجديدة وهي النصب على المصريين بالخارج عن طريق عقد زواج مزيق، ولاقت اعجابهم جميعًا.

مسلسل "بـ100 وش"، بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، علا رشدي، سلوى محمد علي، حنان يوسف، شريف الدسوقي، دنيا ماهر، زينب غريب، محمد عبد العظيم، حسن أبو الروس، تأليف عمرو الدالي، وأحمد وائل، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.

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