تعرف موعد الحلقة الـ21 من مسلسل "رجالة الييت"

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يذاع مسلسل "رجالة البيت"، على قناة "أون"، في تمام الساعة 7:45 مساءًا، تعاد الحلقة الساعة 12:45 صباحاً



وستعرض الحلقة الـ21 من مسلسل "رجالة البيت"، على قناة "dmc"، الساعة 12 صباحًا، وتكون الإعادة الاولى الساعة 6 وربع صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5 مسًاء.



وتعرض على قناة "cbc" الساعة 6 ونصف مسًاء، والإعادة الساعة 12 وربع صباحًا، وتكون الإعادة الثانية الساعة 3 ونصف عصرًا