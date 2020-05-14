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تعرف موعد الحلقة الـ21 من مسلسل "رجالة الييت"
الخميس 14/مايو/2020 - 04:11 ص
نادين نجدي
يذاع مسلسل "رجالة البيت"، على قناة "أون"، في تمام الساعة 7:45 مساءًا، تعاد الحلقة الساعة 12:45 صباحاً
وستعرض الحلقة الـ21 من مسلسل "رجالة البيت"، على قناة "dmc"، الساعة 12 صباحًا، وتكون الإعادة الاولى الساعة 6 وربع صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5 مسًاء.
وتعرض على قناة "cbc" الساعة 6 ونصف مسًاء، والإعادة الساعة 12 وربع صباحًا، وتكون الإعادة الثانية الساعة 3 ونصف عصرًا
وستعرض الحلقة الـ21 من مسلسل "رجالة البيت"، على قناة "dmc"، الساعة 12 صباحًا، وتكون الإعادة الاولى الساعة 6 وربع صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5 مسًاء.
وتعرض على قناة "cbc" الساعة 6 ونصف مسًاء، والإعادة الساعة 12 وربع صباحًا، وتكون الإعادة الثانية الساعة 3 ونصف عصرًا
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