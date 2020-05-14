كارتيرون يحسم مصير نجم الزمالك





ذكرت تقارير صحفية محلية أن إدارة الزمالك أحالت ملف نجم دفاع الفريق محمد عبد السلام إلى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض من أجل حسم مصيره في الفترة المقبلة.





وأكدت التقارير الصحفية أن محمد عبد السلام تلقى العديد من العروض من أجل الرحيل عن الفريق الأبيض وآخرهم كان عرض من الإسماعيلي إلا أن إدارة القلعة البيضاء استقرت على أن يكون الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق هو صاحب القرار الخاص باللاعب سواء بالاستمرار أو الموافقة على رحيله على سبيل الإعارة.





وكشفت التقارير الصحفية أن الجهاز الفني للفريق كان قد تحفظ من قبل على رحيل محمد عبدالسلام وأنه سيوافق على رحيله شرط التعاقد مع مدافع جديد.





وأفادت التقارير الصحفية بأن أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في الزمالك يفكر في دخول عبد السلام في صفقة تبادلية من الصفقات التي يرغب مسئولو النادي الأبيض في إتمامها في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



