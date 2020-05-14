سيميدو يقترب باريس سان جيرمان









أشارت تقارير صحفية، أن ظهير برشلونة البرتغالي نيلسون سميدو، قريب من الانتقال الى باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الفترة المقبلة.





وينتهي عقد سميدو في صيف 2022، وتوقفت المفاوضات بين برشلونة واللاعب، ويريد العملاق الكتالوني في بيعه مقابل 50 مليون يورو.





وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن باريس سان جيرمان غير قادر على تمويل صفقة سميدو، ومن الصعوبة رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة.



