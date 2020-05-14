سيارة مرسيدس S Class تظهر قبل الكشف عنها (فيديو)

سرب فيديو لسيارة مرسيدس S Class الجديدة كليًا من الداخل، حيث تم تسريب بعض الصور للسيارة الجديدة منذ يومين، وتظهر التسريبات بعد تفاصيل السيارة من الداخل.





ويظهر الفيديو القصير التصميم الداخلي، ويلفت النظر تميز تصميم المقود وأدوات التحكم المدمجة به، ونحصل على لمحة سريعة للشاشة الوسطية المربعة أيضاً وواجهة نظام مرسيدس MBUX الخاص بـ S-Class.





لم تعلن عملاقة صناعة السيارات الألمانية عن موعد محدد لتدشين S-Class الجديدة، ومن المتوقع فقط تنتظر الوقت المناسب والآمن لإطلاق السيارة.



