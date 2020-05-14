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أشرف بن شرقي على ردار فريق تركي

الخميس 14/مايو/2020 - 05:09 ص
أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
محمد الدمتناوي


أشارت تقارير صحفية، أن فريق طرابزون سبور التركي يرغب في التعاقد مع الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة المنتخب المغربية، فإن بالرغم من نفي نادي الزمالك بعدم وجود عروض لأشرف بن شرقي، إلا أن هناك بعض العروض الأوروبية للاعب.

وتابعت الصحيفة، أن من العروض الأوروبية التي وصلت لبن شرقي، فريق طرابزون سبور التركي.

وبحسب لموقع "fotospor" التركى، فإن مسؤولي طرابزون سبور توصلوا مع إدارة الزمالك، من أجل ضم بن شرقي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الموقع، أن المفاوضات بين الناديين وصلت إلى مراحل متقدمة، ما يؤكد أن بنشرقي اصبح قريبا من الإنضمام لصفوف الفريق التركي.

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