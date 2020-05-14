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قتلوه وألقوه في المقابر.. حبس ربة منزل قتلت زوجها بمساعدة نجلها

الخميس 14/مايو/2020 - 07:49 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل زوجها ويدعى "صابر"، والتخلص من جثته في مقابر أبورواش بكرداسة، بالاشتراك مع نجلها، ونجل شقيقة المجني عليه. 
 
واستمعت النيابة، لاعترافات السيدة "ع. ب" المتهمة بقتل زوجها هي ونجلها ويدعى "ع. ص" ونجل شقيقة زوجها، حيث قالت إن المجني عليه كان لا يريد الإنفاق عليهم، وطلبت منه بيع المنزل ولكنه رفض، موضحة، أن زوجها كان يعرف العديد من النساء في الفترة الأخيرة. 
 
وأفادت تحقيقات النيابة، أن جثة العامل ملقاة ما يقرب من أسبوع، وبتضييق الخناق على نجلة المجني عليه، والتي تبلغ من العمر 5 سنوات، كشفت عن تفاصيل إلقاء والدها في المقابر.  
 
وكشفت التحقيقات، عن أن الجريمة نتيجة لخلافات بينهم في الفترة الأخيرة، نتيجة لرفض المجني عليه بيع المنزل وتقسيم المبلغ عليهم، فعزموا النية على قتله، ووضعت الزوجة سم في العصير، وألقاه نجله في المقابر لإبعاد الشبهة عنهم. 
 
وأمرت النيابة، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة العامل، فيما طلبت التحريات حول الواقعة. 
 
بداية الواقعة، تلقى الرائد معتصم رزق رئيس مباحث قسم شرطة كرداسة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة عامل ملقى داخل مقبرة بمنطقة أبورواش بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة عامل أصل إقامته بمنطقة ناهيا، مقتول وملقى ومتعفن نظرا لإلقائه منذ عدة أيام، وتم التوصل إلى هوية المجني عليه، وتبين قيام زوجته بتحرير محضر باختفائه، وبعمل التحريات تبين أن المبلغة ونجلها ونجل شقيقة المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات على بيع منزل، وتم ضبط المتهمين، واقتيادهم إلى ديوان القسم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة. 
 
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة. 

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