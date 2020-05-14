والد أحمد مجدي يطلب النجاة من صديقة آيتن عامر

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انطلقت اليوم الحلقة العشرين، من مسلسل "فرصة تانية" على قناة "أون" في تمام الساعة 12 إلا ربع صباحاً.



حيث ذهب محمود البزاوي والد أحمد مجدي "زياد"، لصديقة آيتن عامر "ريهام"، للمرة الثانية لكي تنجي إبنه من القضية التي تورط بها، وهي قتل ريهام، لكي تعترف بأن ريهام كانت تعاني من مشاكل نفسية، وأنها حاولت الإنتحار أكثر من مرة من قبل.





رفضت صديقة ريهام لأنها كانت ترى أن زياد هو السبب في حزن ريهام، وهو الذي الذي وصلها لهذه المرحلة، لكن والد زياد حكى قصة لصديقة ريهام، ومن بعدها وافقت ريهام على الذهاب معه لكي تعترف وتقول ذلك الكلام.



يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الأول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.



كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.