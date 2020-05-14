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تعرف على موعد انتهاء تصوير مشاهد مسلسل "ليالينا 80"

الخميس 14/مايو/2020 - 05:33 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
تنتهي أسرة مسلسل "ليالينا 80"، من تصوير العمل ويودعون بلاتوهات التصوير، وذلك غدًا الجمعة.

حيث استمر تصوير مسلسل "ليالينا 80"، لعدة أشهر في العديد من الديكورات بمنطقة وسط البلد، والزمالك، وغيرها من ديكورات في حقبة الثمانينات.

ويواصل المخرج أحمد صالح، مونتاج الحلقات الأخيرة لتسليمها للجهة المنتجة بالتزامن مع عرضه على القنوات.

تدور أحداث المسلسل في حقبة الثمانيناتن والحياة الإجتماعي في هذه الفترة، والظروف التي مرت بها البلاد خلالها.

مسلسل "ليالينا 80"، بطولة غادة عادل، إياد نصار، صابرين، خالد الصاوي، محمد علي رزق، ميدو عادل، محمد الشقنقيري، هاجر الشرنوبي، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.

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