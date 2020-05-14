مسلسل فرصه ثانيه الحلقه 20 .. إفاقة جار "ريهام" من الغيبوبة ليدلي بشهادته في قضيتها | تردد القنوات الناقلة "on - dmc - cbc" وموعد العرض والإعادة

تصدر مسلسل فرصه ثانيه الحلقه 20 محرك بحث "جوجل" اليوم الخميس 14/5/2020، حيث يتابع الجمهور المصري والعربي أعمال الفنانة ياسمين صبري الدرامية في شهر رمضان الكريم، وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية تفاصيل مسلسل فرصه ثانيه الحلقه 20، و تردد القنوات الناقلة للمسلسل "on - dmc - cbc" وموعد العرض والإعادة.

تفاصيل مسلسل فرصه ثانيه الحلقه 20

بدأ مسلسل فرصه ثانيه الحلقه 20، بتهديد وزجة سامح لصافي، وتهديدها بتلفيق قضية لها إذا لم تبتعد عن زوجها "سامح"، وطلبت منها العمل بمؤسسة أخرى لتتجنب التعامل معه، لكن صافي رفضت وأخبرت سامح بالأمر، ليصدمها الآخر بحبه لزوجته.





وللمرة الثانية، وطلب والد زياد من صديقة ريهام بالإدلاء بشاهدتها بأن ريهام كانت تعاني من مشاكل نفسية وحاولت الانتحار قبل ذلك واستطاع هذه المرة إقناعها، حيث كانت ترفض ذلك لأنها تعتبر زياد هو السبب في تعاسة ريهام.





وخضع الطبيب النفسي الذي كان يعالج "ريهام" للموافقة على الشهادة أمام النيابة بأن ريهام كانت معرضة للانتحار، وأن من يعاني من الاكتئاب من الممكن أن ينتحر بسبب الفشل العاطفي.





ولكن لم تكفي شهادة الطبيب لإنقاذ زياد، وكان أحد الجيران الذي شهد على واقعة انتحار ريهام قد فاق من الغيبوبة التي تعرض لها بعد الحادث وقرر الذهاب للإدلاء بشهادته.





وفي نهاية مسلسل فرصه ثانيه الحلقه 20، بدأ مدحت بالشعور بالذنب تجاه مريم بسبب سوء معاملته لها، لكنها ما زالت لا تسامحه وتنوي تطليق نفسها منه.



