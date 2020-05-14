الزمالك يسعى لضم نجم المصري





كشفت تقارير صحفية محلية أن مسئولو الزمالك استقروا على التعاقد مع الفلسطيني محمود وادي نجم المصري البورسعيدي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك في ظل حل أزمة اللاعبين الأجانب خاصة أنه حاصل على الجنسية المصرية وأنه مقيد كلاعب محلي في قائمة المصري خاصة وذلك لأن اتحاد الكرة المصري سوف يقوم بتقليل عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري.

وأفادت تقارير صحفية محلية أن إدارة النادي الأبيض استفسرت عن رأي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والذي أبدى موافقته على الفور بالتعاقد مع نجم المصري الذي يقدم مستوى مميز مع البروسعيدي وأنه يعتبر من أفضل اللاعبين داخل مصر.