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الزمالك يسعى لضم نجم المصري

الخميس 14/مايو/2020 - 05:59 ص
محمود
محمود
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية محلية أن مسئولو الزمالك استقروا على التعاقد مع الفلسطيني محمود وادي نجم المصري البورسعيدي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك في ظل حل أزمة اللاعبين الأجانب خاصة أنه حاصل على الجنسية المصرية وأنه مقيد كلاعب محلي في قائمة المصري خاصة وذلك لأن اتحاد الكرة المصري سوف يقوم بتقليل عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري.
وأفادت تقارير صحفية محلية أن إدارة النادي الأبيض استفسرت عن رأي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والذي أبدى موافقته على الفور بالتعاقد مع نجم المصري الذي يقدم مستوى مميز مع البروسعيدي وأنه يعتبر من أفضل اللاعبين داخل مصر.
وأوضحت التقارير الصحفية أن مسئولي المارد الأبيض فتحوا خط اتصال مع اللاعب الذي وافق بارتداء التيشرت الأبيض ولكن لابد من إنهاء الأمر مع النادي البورسعيدي خاصة أنه متبقي في عقده موسمين بالإضافة إلى ارتباطه القوي بالمسئولين والجماهير التي دائمًا تهتف بإسمه ولكنهم ينتظرون حتى تنتهي أزمة القيد بالفريق وسيتم الموافقة على رحيله في ظل الوعود التي حصل عليها مسبقاً.

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