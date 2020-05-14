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الزمالك يسعى لضم نجم المصري
الخميس 14/مايو/2020 - 05:59 ص
ريهام عبدالمحسن
كشفت تقارير صحفية محلية أن مسئولو الزمالك استقروا على التعاقد مع الفلسطيني محمود وادي نجم المصري البورسعيدي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك في ظل حل أزمة اللاعبين الأجانب خاصة أنه حاصل على الجنسية المصرية وأنه مقيد كلاعب محلي في قائمة المصري خاصة وذلك لأن اتحاد الكرة المصري سوف يقوم بتقليل عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري.
وأفادت تقارير صحفية محلية أن إدارة النادي الأبيض استفسرت عن رأي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والذي أبدى موافقته على الفور بالتعاقد مع نجم المصري الذي يقدم مستوى مميز مع البروسعيدي وأنه يعتبر من أفضل اللاعبين داخل مصر.
وأوضحت التقارير الصحفية أن مسئولي المارد الأبيض فتحوا خط اتصال مع اللاعب الذي وافق بارتداء التيشرت الأبيض ولكن لابد من إنهاء الأمر مع النادي البورسعيدي خاصة أنه متبقي في عقده موسمين بالإضافة إلى ارتباطه القوي بالمسئولين والجماهير التي دائمًا تهتف بإسمه ولكنهم ينتظرون حتى تنتهي أزمة القيد بالفريق وسيتم الموافقة على رحيله في ظل الوعود التي حصل عليها مسبقاً.