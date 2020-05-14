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الأهلي يستهدف التعاقد مع أحمد توفيق

الخميس 14/مايو/2020 - 06:42 ص
أحمد توفيق
أحمد توفيق
ريهام عبدالمحسن

ذكرت تقارير صحفية مخلية نقلاً عن مصدر مقرب من أحمد توفيق نجم خط وسط براميدز أن الأهلي مهتم بالتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة باعتباره يجيد اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب.

وأكدت التقارير الصحفية أن أمير توفيق تواصل مع أحمد توفيق لمعرفة رأيه في مسألة الانضمام إلى الأهلي في الصف المقبل إلا أن إدارة ناديه تتمسك به باعتباره نجم جوكر يجيد اللعب في مركزي الوسط الدفاعي والظهير الأيمن وهو ما دفع إدارة القلعة الحمراء للتفكير في التعاقد معه.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن توفيق أثار إعجاب فايلر الذي شاهده يلعب بشكل جيد في مركز الظهير الأيمن مع براميدز وأبدى مرونة في إمكانية ضم اللاعب إلى المارد الأحمر، حيث يميل المدير الفني السويسري للاعتماد على اللاعبين الجوكر الذين يجيدون اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب.

وألمحت التقارير الصحفية أن مسئولي الزمالك قاموا بجس نبض أحمد توفيق من أجل العودة للزمالك لا سيما وأنه يحتاج إلى تدعيم مركزي خط الوسط الدفاعي والظهير الأيمن وأن فرصة استعادة أحمد توفيق ستكون بمثابة ضرب عصفورين بحجر واحد للفريق الأبيض الذي يرغب في ضم استعادة عمر جابر نجم براميدز أيضًا.

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