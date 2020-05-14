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أمطار ودرجة الحرارة تتعدى 40.. تعرف على طقس اليوم

الخميس 14/مايو/2020 - 07:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 14 مايو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، خلال بيان نشرته.

طقس الخميس نهارًا
وأوضحت الهيئة أنه بالنسبة لطقس ساعات النهار، فهو حار على القاهرة والوجه البحري، والرياح تنشط أحيانًا، ومعتدل على السواحل الشمالية، والرياح تنشط أحيانًا، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح تنشط أحيانًا على جنوب الصعيد.

طقس الخميس ليلًا
وأشارت إلى أنه بالنسبة لطقس ساعات الليل، فهو مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، وبارد على السواحل الشمالية، ولطيف على شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
وتوقعت الهيئة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من شمال وجنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

الوصف الفني لخرائط الطقس
وأكدت أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

درجات الحرارة تتخطى الـ40
كما كشف بيان درجات الحرارة الذي نشرته الهيئة، عن ارتفاع درجات الحرارة في بعض المنطق لتصل إلى 40 وأكثر، وهي: قنا، الأقصر، أسوان، أبوسمبل، إدفو، والوادي الجديد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 20 والعظمى 36

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 19 والعظمى 35

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 19 والعظمى 34

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 18 والعظمى 32

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 29

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 17 والعظمى 29

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 16 والعظمى 30

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 16 والعظمى 38

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 18 والعظمى 36

درجات الحرارة في الاسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 37

درجات الحرارة في السويس الصغرى 18 والعظمى 36

درجات الحرارة في العريش الصغرى 16 والعظمى 29 

درجات الحرارة في رفح الصغرى 15 والعظمى 28

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 21 والعظمى 38

درجات الحرارة في نخل الصغرى 14 والعظمى 36 

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 26 والعظمى 33 

درجات الحرارة في طابا الصغرى 20 والعظمى 34 

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 12 والعظمى 30

درجات الحرارة في الطور الصغرى 22 والعظمى 32 

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 21 والعظمى 25

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 18 والعظمى 37

درجات الحرارة في بني سويف الصغرى 18 والعظمى 37

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 21 والعظمى 39

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 18 والعظمى 39

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 18 والعظمى 39

درجات الحرارة في قنا الصغرى 20 والعظمى 40

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 23 والعظمى 42 

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 25 والعظمى 42 

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 22 والعظمى 40

درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 23 والعظمى 43

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 25 والعظمى 39

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 24 والعظمى 38 

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 28 والعظمى 34

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 34

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