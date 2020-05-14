مهاجم بوروسيا دورتموند يدلي بتصريحات مثيرة بشأن انتقال لصفوف ريال مدريد مدريد





تحدث المهاجم الدولي النرويجي هالاند لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني لشبكة سكاي سبورت عن الاخبار التي ترتبطه بالانضمام لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وقال هالاند في تصريحات صحفية اليوم:"أركز على عملي فقط وليس على الاهتمام الموجه لي، أنا أحب ما أقوم به وتركيزي ينصب على تطوير نفسي في الفترة الحالية لقد بدأت بشكل جيد مع دورتموند، أريد أن أتحسن كل يوم، أتعلم أكثر فأكثر، وأحاول أن أظهر بأفضل شكل ممكن".





يذكر أن العديد من التقارير الاسبانية أكدت أن اللاعب الدولي النرويجي هالاند أصبح محط أنظار النادي الملكي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم النادي الاسباني في الموسم الجديد.



