الأهلي يحاول إقناع نجمه بالاعتزال





أفادت تقارير صحفية محلية بأن الأهلي بقيادة محمود الخطيب رحب بمساعدة حسام عاشور نجم الفريق في القلعة الحمراء والذي تأكد رحيله عن صفوف الفريق عقب نهاية الموسم الحالي.

وذكرت التقارير الصحفية أن الأهلي رفض تجديد عقد حسام عاشور وفضل توجيه الشكر له وذلك بناءً على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق إلى لجنة التخطيط بقيادة محسن صالح، حيث أكد المدير الفني السويسري عدم احتياجه لعاشور في الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير الصحفية أن الأهلي سيقوم بمساعدة حسام عاشور في الاحتراف في أحد دول الخليج وتوفير عرض مناسب له إذا تمسك بعدم الاعتزال وذلك بعد أن رفض الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر فكرة تجديد عقده الذي ينتهي في أواخر يونيو المقبل.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن مسئولي النادي وأصدقاء عاشور مازالوا يحاولون إقناعه بالاعتزال والاكتفاء بالسنوات الطويلة التي قضاها مع المارد الأحمر مع قبول العروض والمزايا التي قدمها له محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الفريق وهي العمل في قطاع الناشئين والعمل بقناة النادي بالإضافة إلى تنظيم مهرجان اعتزال يليق به.