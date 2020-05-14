تعرف على قائمة هدافي الدوري الألماني الممتاز









تعود مسابقة الدوري الألماني الممتاز من جديد الاسبوع المقبل بعد أن توقفت لمدة شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.





جاء ذالك بعد موافقة الحكومة الألمانية و الاتحاد الألماني لكرة القدم علي عودة النشاط الكروي لكن بدون حضور جماهيري بعد قلة عدد مصابي الفيروس.





ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي قائمة هدافي بطولة الدوري الألماني الممتاز قبل عودة المسابقة من جديد:





1 - روبرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونخ - 25 هدف)

2 - تيمو فيرنر (لايبزيج - 21 هدف)

3 - جادون سانشو (بروسيا دورتموند - 14 هدف)

4 - روبن كوايسون (ماينز - 12 هدف)

5 - نايديرليشينير (أوجسبورج - 11 هدف)

6 - ماركو رويس (بروسيا دورتموند - 11 هدف)

7 - روبن هيتيننجلز (فورتونا دوسلدورف - 11 هدف)

8 - سيرجي جنابري (بايرن ميونخ - 11 هدف)

9 - فوتر فجورست (فولفسبورج - 11 هدف)