تفاصيل أجدد حلقات برنامج المقالب "محدش فاهم حاجة"

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ظهر الفنان محمد ثروت في أجدد حلقات برنامج المقالب "محدش فاهم حاجة" المذاع على قناة "mbc masr" بشخصية "صعيدي" يريد أن يأخذ تاره من رجل، فيدخل الرجل وهو يجري لمحل مسلتزمات البيت، فيدخل بعده محمد ثروت وهو يمسك سلاح ويريد قتله به، فيتشاجر صاحب المحل والزبون مع ثروت.



فيغضب ثروت فيقوم بطخ الرجل بالنار، فيفزع من في المحل ويخافوا ومن ثم يعرفهم بطبيعة المقلب.



تعتبر هذه المرة الأولى لخوض ثروت تجربة تقديم برامج مقالب يشبه برنامج "محدش فاهم خاجة" برامج الكاميرا الخفية التي كانت تقدم قديماً.



يشار إلى أن آخر عمل محمد ثروت كان مسرحية "علاء الدين" مع أحمد عز، تارا عماد، هشام إسماعيل، سامي مغاوري، كريم عفيفي، محمد جمعة.