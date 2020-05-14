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الشرطة تخشى عودة الدوري الإنجليزي

الخميس 14/مايو/2020 - 08:34 ص
الشرطة الإنجليزية
الشرطة الإنجليزية

أكد قائد شرطة مانشستر الكبرى أنه يشعر بالقلق من تجمع الجماهير خارج الإستادات حتى رغم أنهم لن يسمح لهم بحضور مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بسبب القيود المتعلقة بفيروس كورونا.

 

وناقشت الأندية هذا الأسبوع كيفية استكمال الموسم وتلقت آمال استئناف المباريات في يونيو دفعة قوية بإعلان الحكومة أن رياضات الصفوة يمكنها العودة بعد أول يونيو.

 

وتم إبلاغ الأندية بأن أي استئناف للموسم سيشهد إقامة المباريات على ملاعب محايدة يتم الموافقة عليها من وجهة نظر تتعلق بالصحة والسلامة لكن الأمل لا يزال يحدوها في العثور على وسيلة لخوض المباريات داخل وخارج الديار.

 

وأبلغ قائد الشرطة إيان هوبكينز الصحفيين: "أنا واثق أن مباراة ليفربول على ملعب مانشستر سيتي ستجتذب جماهير سواء كان مسموحاً لهم الدخول أو لا، الأمر يتطلب التفكير ملياً، ما نخشاه أن يذهب الناس إلى الملاعب المحايدة أو ملاعب أنديتها، وبعض هذه المواقف قد تسبب مشكلة".

 

وقال هوبكينز إن من وجهة نظر شرطية فإن الأمر سيمثل تحدياً مستحيلاً.

 

وأضاف: "لكننا.. في أوقات صعبة والمشكلة تبقى صحية ولذلك فإن التفكير في قدوم مجموعات كبيرة من الناس معاً أو عدم احترام التباعد الاجتماعي يبدو صعباً".

 

وأصيب أكثر من 226 ألف شخص بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة وتوفي ما يزيد على 32 ألف شخص.

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