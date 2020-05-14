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ألمانيا تسجل 89 وفاة و933 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 14/مايو/2020 - 08:33 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة في ألمانيا، اليوم الخميس، تسجيل 89 وفاة و933 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت وزارة الداخالية الألمانية، قالت إنها بصدد إسقاط شرط العزل الصحي عن القادمين من دول أوروبان، بعد تسجيل 101 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، و798 إصابة.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية الألمانية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة في  البلاد إلى 173،171 حالة إصابة بالإضافة إلى 7،738 وفاة في المجمل.

 

ووصلت عدد إصابات فيروس كورونا حول العالم، 4 ملايين و339 ألف حالة إصابة، ووصلت الوفيات إلى 292،807 حالات وفاة.

 

وبدأت شرارة فيروس كورونا المستجد، في الصين، وانطلقت منها إلى غالبية دول العالم، ولكن الولايات المتحدة تعتبر الأكثر تضررًا في هذا الأمر، بأكثر من مليون و400 ألف إصابة وحوالي 84 ألف حالة وفاة.

 

 

 

 

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