رمضان صبحي يزف بشرى سارة لجمهور الأهلي

نفى رمضان صبحي لاعب فريق هيديرسفيلد الإنجليزي المعار للأهلي المصري وجود أي مفاوضات من جانب الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالا الصيفية.

وقال رمضان صبحي في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت اليوم الخميس: "الزمالك لم يفاوضني لأنه يعلم مدى ارتباطي بالأهلي.. ونفس الأمر لبيراميدز".

وأكد رمضان أنه لن يلعب في مصر سوى للأهلي، ولا يوجد أي تفاوض مع ناد محلي: "وهناك أخبار سارة تنتظر جماهير النادي بخصوص استمراري مع الأهلي الموسم الجديد".

وأوضح صبحي أنه لا توجد أي مفاوضات رسمية من أجل اللعب لأحد الأندية الأوروبية مشيرًا إلى أن دوري أبطال إفريقيا البطولة الأهم للأهلي هذا الموسم.