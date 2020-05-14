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صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس

الخميس 14/مايو/2020 - 09:02 ص
راكيتيتش
راكيتيتش
وكالات

دخل إيفان راكيتيتش لاعب نادي برشلونة الإسباني دائرة ترشيحات الصفقة التبادلية التي يجريها ناديه مع يوفنتوس الإيطالي، مقابل ضم كل من البوسني ميراليم بيانيتش وماتيا دي تشيليو.

 

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن الناديين اقتربا من التوصل لاتفاق بخصوص الصفقة التبادلية التي تقضي بانتقال بيانيتش ودي تشيليو للنادي الإسباني، مقابل رحيل لاعب من برشلونة إلى الجهة المقابلة.

 

وأضافت الصحيفة أن توديبو لاعب الفريق الكتالوني والذي كان من المقرر أن يكون ضمن الصفقة التبادلية، ربما يتم استبداله بالكراوتي إيفان راكيتيتش.

 

وشهدت المفاوضات بين الناديين مراحل صعود وهبوط للموافقة على إدخال بعض اللاعبين في الصفقة، حيث أبدى برشلونة مرونة في المفاوضات أكثر من يوفنتوس، إذ نجح منذ البداية في انتزاع موافقة النادي الإيطالي على ضم بيانيتش، حسبما أوضحت سبورت.

 

وتابعت الصحيفة أن النادي قطع شوطاً طويلاً في ضم دي تشيليو، اللاعب الذي كان محل اهتمام منذ ظهور اسمه كخيار ضمن الصفقة.

 

وأضافت أن يوفنتوس، ورغم تفضيله التعاقد مع لاعب شاب لدفع قيمة مادية أقل، إلا أن النادي يدرس الموافقة على خيار ضم راكيتيتش.

 

وتابعت أن برشلونة يفضل دخول راكيتيتش في الصفقة، خاصة مع تبقى عام واحد فقط في عقده مع الفريق، لكنها أشارت إلى أن ذلك لا يعني أن اللاعب سيرحل عن قلعة كامب نو الآن، خاصة مع تردده في اتخاذ قرار الرحيل عن النادي الكاتالوني.

 

وأوضحت الصحيفة أن راكيتيتش ينوي الرحيل عن برشلونة عند نهاية عقده مع الفريق.

 

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يوفنتوس نادي برشلونة راكيتيش توديبو برشلونة

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